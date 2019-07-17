Фонд жилищного строительства предоставил сиротам непригодные для проживания дома

В ходе прокурорской проверки установлено, что между ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» и ООО «Петрокаменская строительная компания» в 2014 году был заключен госконтракт на строительство четырех домов для детей-сирот. Объекты должны были сдать в этом же году, однако разрешение на эксплуатацию мэрия Махневского МО выдала только в августе 2015 года. Квартиры по договору найма были переданы детям-сиротам.

В ходе проверки в двух домах выявлены существенные недостатки, а также отклонение от требований проектной документации и технических регламентов при их строительстве. Фактически сиротам были предоставлены помещения, непригодные для проживания. Недостатки были выявлены в период гарантийного срока, однако на момент проверки надзорного ведомства Фонд жилищного строительства каких-либо мер по устранению недостатков не предпринимал.