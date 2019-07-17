Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге получили три года колонии за взятку в 90 тыс. рублей
В Екатеринбурге двое инспекторов ДПС ГИБДД приговорены к трем годам колонии за взятку в 90 тысяч рублей, полученную от пьяного водителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
18 ноября прошлого года во время дежурства сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Тойота», у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, кроме того, в машине был найден пакетик с неизвестным веществом. Полицейские предложили людям, находящимся в автомобиле, за вознаграждение в размере 90 тысяч рублей не применять к ним меры административного или уголовного воздействия.
Водитель и пассажир авто согласились на условия, один из них на такси отправился за деньгами. Во время поездки он рассказал о происшествии таксисту, а тот сообщил на телефон доверия полиции.
За совершенное противоправное деяние оба инспектора ДПС были уволены из системы МВД по отрицательным мотивам, а сейчас ещё понесли и предусмотренную законом уголовную ответственность,рассказал интернет-изданию Znak начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Непосредственные руководители взяточников по собственной инициативе уволились из полиции.