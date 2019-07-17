Куйвашев обещал разобраться с низкими зарплатами врачей в Серове

Напомним, медсестры серовской больницы обратились в СМИ и прокуратуру, они рассказали, что получают 11 тысяч рублей в месяц, в то время как главврач получает более 100 тысяч рублей ежемесячно. После обращения в прокуратуру одна из медсестер сообщила, что ей подкинули прекурсор наркотических средств. Она написала в полицию заявление о совершаемых в отношении нее противоправных действиях, однако уголовное дело возбуждено не было.