Куйвашев обещал разобраться с низкими зарплатами врачей в Серове
Сегодня, 09:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал разобраться с ситуацией с низкими зарплатами серовских врачей, пишет интернет-издание Znak.
Глава региона подчеркнул, что такой ситуации быть не должно. Если факты низких зарплат подтвердятся, губернатор обещал наказать виновных.
Напомним, медсестры серовской больницы обратились в СМИ и прокуратуру, они рассказали, что получают 11 тысяч рублей в месяц, в то время как главврач получает более 100 тысяч рублей ежемесячно. После обращения в прокуратуру одна из медсестер сообщила, что ей подкинули прекурсор наркотических средств. Она написала в полицию заявление о совершаемых в отношении нее противоправных действиях, однако уголовное дело возбуждено не было.
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