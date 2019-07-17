Куйвашев предложил доплачивать заслуженным врачам и учителям тысячу рублей
Сегодня, 13:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области предложил ввести ежемесячные доплаты заслуженным врачам и учителям, пишет «ФедералПресс».
С данным предложением губернатор выступил перед депутатами, было принято решение обсудить этот вопрос на следующем заседании ЗакСо. Медикам и педагогам предложено доплачивать тысячу рублей ежемесячно.
В настоящий момент в Свердловской области проживают 140 медиков, имеющих звание «заслуженный врач» и 172 работника образования со званием «заслуженный учитель».
Получать доплату смогут не только работающие врачи и педагоги, но и сотрудники на пенсии.
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