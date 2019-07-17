Куйвашев предложил доплачивать заслуженным врачам и учителям тысячу рублей

С данным предложением губернатор выступил перед депутатами, было принято решение обсудить этот вопрос на следующем заседании ЗакСо. Медикам и педагогам предложено доплачивать тысячу рублей ежемесячно.

В настоящий момент в Свердловской области проживают 140 медиков, имеющих звание «заслуженный врач» и 172 работника образования со званием «заслуженный учитель».