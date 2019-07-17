Молодой екатеринбуржец возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области»

Свердловчанин займется привлечением инвестиций и реализацией крупных инвестпроектов. Молодой человек стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В Екатеринбурге Петухов работал в Счетной палате, в 2018 году перебрался в Татарстан, где занимался проектами в АО «Особая экономическая зона «Алабуга».