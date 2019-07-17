Молодой екатеринбуржец возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области»
Сегодня, 14:43ОбществоФото: Официальный сайт РАНХиГС
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25-летний Игнат Петухов из Екатеринбурга возглавил ОАО «Корпорация развития Оренбургской области», сообщает «Урал 56».
Свердловчанин займется привлечением инвестиций и реализацией крупных инвестпроектов. Молодой человек стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».
В Екатеринбурге Петухов работал в Счетной палате, в 2018 году перебрался в Татарстан, где занимался проектами в АО «Особая экономическая зона «Алабуга».
В правительстве Оренбургской области работают несколько свердловчан — врио губернатора Денис Паслер, исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Савинова и исполняющий обязанности министра образования Алексей Пахомов.
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