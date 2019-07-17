«Новая газета» опубликовала видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала записи видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 в 2016 году. Видео были уничтожены, однако экспертам удалось их восстановить, сообщает РБК.
В первой части показано, как сотрудники ИК волокут заключенного и избивают его дубинками. Во второй части видео капитан Игорь Забодалов сообщает в областное управление ФСИН о применении резиновых дубинок, после чего говорит: «Все вроде нормально. В управлении приняли, и ничего».
В последней части сотрудница колонии напоминает Забодалову, что заключенный, который должен выйти на следующий день на свободу, получил телесные подтверждения. Капитан отвечает, что ничего необычного в этом нет.
Летом 2018 года «Новая газета» уже публиковала видео об избиении в ярославской колонии, после чего ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позднее был арестован замначальника отдела безопасности ярославской ИК-8 Сардор Зиябов.
В феврале 2019 года задержали Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, ранее занимавших должности врио начальника ИК-1 и его заместителя.