«Новая газета» опубликовала видео избиений в ярославской колонии

В первой части показано, как сотрудники ИК волокут заключенного и избивают его дубинками. Во второй части видео капитан Игорь Забодалов сообщает в областное управление ФСИН о применении резиновых дубинок, после чего говорит: «Все вроде нормально. В управлении приняли, и ничего».

В последней части сотрудница колонии напоминает Забодалову, что заключенный, который должен выйти на следующий день на свободу, получил телесные подтверждения. Капитан отвечает, что ничего необычного в этом нет.

Летом 2018 года «Новая газета» уже публиковала видео об избиении в ярославской колонии, после чего ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позднее был арестован замначальника отдела безопасности ярославской ИК-8 Сардор Зиябов.

Видео Видео: Youtube.com