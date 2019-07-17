«Рифей» в Нижнем Тагиле ликвидировал опасную свалку на месте сгоревших сараев

Директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обратилась в администрацию района с сообщением о том, что недалеко от учреждения пару недель назад сгорели сараи и два автомобиля. На участке на улице Индивидуальная после пожара возникла свалка, которая представляла опасность для детей. Сотрудники администрации Тагилстроевского района выехали на место.