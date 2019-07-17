«Рифей» в Нижнем Тагиле ликвидировал опасную свалку на месте сгоревших сараев
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила ликвидирована опасная свалка, возникшая после пожара, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей».
Директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обратилась в администрацию района с сообщением о том, что недалеко от учреждения пару недель назад сгорели сараи и два автомобиля. На участке на улице Индивидуальная после пожара возникла свалка, которая представляла опасность для детей. Сотрудники администрации Тагилстроевского района выехали на место.
Как рассказал заместитель главы администрации Тагилстроевского района Геннадий Классен, на месте стало понятно, что для недопущения происшествий необходимо убрать остатки сгоревших конструкций. За помощью администрация обратилась к региональному оператору.
С места пожара «Рифей» вывез 80 кубометров мусора, свалка была ликвидирована за один день. МУП «Тагилэнерго» и администрация района провели засыпку и полировку грунта.