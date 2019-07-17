СКР прекратил уголовное преследование барда Новикова

Преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. Также СК отменил подписку о невыезде Новикова и снял арест с его имущества.

Напомним, что бард обвинялся в мошенничестве. Его подозревали в причастности к хищению средств пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», который строила компания Новикова.