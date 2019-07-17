СКР прекратил уголовное преследование барда Новикова
Сегодня, 17:24ОбществоФото: официальный сайт Александра Новикова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Управление следственного комитета по Свердловской области прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвиняемого в хищении средств пайщиков, сообщает издание ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. Также СК отменил подписку о невыезде Новикова и снял арест с его имущества.
Напомним, что бард обвинялся в мошенничестве. Его подозревали в причастности к хищению средств пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», который строила компания Новикова.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей