В Екатеринбурге 300 верующих захотели переименовать улицу Хохрякова

Она предложила переименовать улицу Хохрякова в Тихвинскую. На улице расположен женский Ново-Тихвинский монастырь. По сообщению Ивановой, до революции улица называлась Тихвинская. Верующие просят вернуть историческое название. Соответствующее ходатайство направлено в мэрию Екатеринбурга.