В Екатеринбурге 300 верующих захотели переименовать улицу Хохрякова
Сегодня, 08:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Верующие собрали 300 подписей за переименование улицы Хохрякова, об этом сообщила на своей странице в соцсети научный сотрудник музея исповедничества и подвижничества Екатеринбургской епархии Оксана Иванова.
Сюжеты: Екатеринбург
Она предложила переименовать улицу Хохрякова в Тихвинскую. На улице расположен женский Ново-Тихвинский монастырь. По сообщению Ивановой, до революции улица называлась Тихвинская. Верующие просят вернуть историческое название. Соответствующее ходатайство направлено в мэрию Екатеринбурга.
Активистка отметила, что Хохряков принимал участие в убийствах военнослужащих в Екатеринбурге. Заявление о переименовании в администрацию города отнес правнук военного, погибшего якобы от рук Хохрякова.
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