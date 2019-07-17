В Екатеринбурге «дед-пикет» предстанет перед судом за удар полицейского газетой

В вину Панкратову ставят два преступления — оскорбление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и насилие в отношении сотрудника полиции. Согласно материалам уголовного дела, во время митинга в Театральном сквере активист требовал отставки губернатора, а также совершил замах на подполковника полиции Трошина рукой, в которой была газета. При этом Панкратов известен, как убеждённый стороннник Владимира Путина, партии «Единая Россия» и губернатора Евгения Куйвашева. Отмечается, что даже на митинге он был в футболке с надписью «Путин, родина, единство, нашей силы материнство».

Видео Видео: Фрагмент записи, на которой дед-пикет замахивается на полицейского газетой, E1.RU

В защиту «деда-пикета» уже выступили общественники и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Они назвали предъявленные пенсионеру обвинения фантастическими и невероятными.

Происходит какая-то пустая игра. Вот те люди, за которых сейчас хватаются правоохранительные органы, это же не настоящие правозащитники, не политические оппоненты — просто люди, которые по каким-то причинам вышли в сквер. Будет неправильно, если «дед-пикет» будет у нас арестован. У полиции гораздо больше дел, им есть чем заниматься вместо этого,считает омбудсмен.