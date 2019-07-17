В Екатеринбурге планируют построить медцентр за 800 миллионов рублей

Предполагается, что медучреждение будет заниматься обслуживанием спортсменов и гостей Универсиады.

Стоимость проекта — около 800 миллионов рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020–2022 годы,написал губернатор.