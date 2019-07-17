В Екатеринбурге планируют построить медцентр за 800 миллионов рублей
Медицинский центр за 800 миллионов рублей собираются построить в Деревне Универсиады в Екатеринбурге, об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Предполагается, что медучреждение будет заниматься обслуживанием спортсменов и гостей Универсиады.
Куйвашев написал, что обсудил вопрос строительства центра с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
Стоимость проекта — около 800 миллионов рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020–2022 годы,написал губернатор.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в Москве встречались с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой. Я рассказал Веронике Игоревне о наших планах по подготовке к Универисаде-2023, в том числе о строительстве в Деревне Универсиады нового медицинского центра. Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ. Стоимость проекта — около 800 млн рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы. Я попросил Веронику Игоревну поддержать наш проект.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)