В Кушве прокуратура добилась ремонта объекта культурного наследия

«Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848–1852 гг. жил инженер металлург П. М. Обухов» принят на государственную охрану и зарегистрирован в госреестре памятников истории, а также утверждены его границы. В результате обследования объекта установлено, что необходимо принять меры по его сохранению.