В Кушве прокуратура добилась ремонта объекта культурного наследия
Сегодня, 13:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Собственников нежилых помещений дома, признанного объектом культурного наследия, обяжут провести ремонт, сообщает прокуратура Свердловской области.
«Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848–1852 гг. жил инженер металлург П. М. Обухов» принят на государственную охрану и зарегистрирован в госреестре памятников истории, а также утверждены его границы. В результате обследования объекта установлено, что необходимо принять меры по его сохранению.
В соответствии с этим прокурор обратился в суд с иском обязать собственников нежилых помещений здания, согласно площади помещений, провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия областного значения.
Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей