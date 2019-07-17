В Ревде многодетные семьи получили землю рядом с кладбищем химических отходов
Сегодня, 19:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Ревды рассказали, что местная администрация выдала многодетным семьям землю под строительство рядом с бывшим карьером и кладбищем химотходов, пишет 66.ру.
Одна из жительниц, получившая участок, рассказала, что земля в прямом смысле уходит из-под ног, провести там водопровод невозможно. Кроме того, на данном участке, с ее слов, ранее была свалка и захоронение химических отходов.
Жительница Ревды потребовала предоставить документы о рекультивации земли и признании участка пригодным для ИЖС. В мэрии ей ответили, что участок находится в поясе водозаборных скважин, а экспертизу проводила компания «ПорталГео» из Екатеринбурга. А на просьбу предоставить иной участок в администрации города указали на то, что женщина уже подписала согласие на получение выделенной земли.
Как пишет издание «Ревда-Инфо», данный карьер начали засыпать в 2008 году.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей