В Ревде многодетные семьи получили землю рядом с кладбищем химических отходов

Одна из жительниц, получившая участок, рассказала, что земля в прямом смысле уходит из-под ног, провести там водопровод невозможно. Кроме того, на данном участке, с ее слов, ранее была свалка и захоронение химических отходов.

Жительница Ревды потребовала предоставить документы о рекультивации земли и признании участка пригодным для ИЖС. В мэрии ей ответили, что участок находится в поясе водозаборных скважин, а экспертизу проводила компания «ПорталГео» из Екатеринбурга. А на просьбу предоставить иной участок в администрации города указали на то, что женщина уже подписала согласие на получение выделенной земли.