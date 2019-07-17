В Свердловской области из-за высокой пожароопасности объявлен режим ЧС
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 и 19 июля в Свердловской области введен режим ЧС из-за высокой пожарной опасности, сообщает газета «Твой континент».
Режим ЧС объявлен из-за погодных условий. На юго-востоке региона зафиксирована чрезвычайная пожароопасность: 4 и 5 класс возгорания леса.
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды просит свердловчан соблюдать меры безопасности и помнить об опасности от огня и дыма. Гражданам также советуют не посещать лес, а в случае обнаружения пожара сообщать в службу спасения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей