В Свердловской области из-за высокой пожароопасности объявлен режим ЧС 

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды просит свердловчан соблюдать меры безопасности и помнить об опасности от огня и дыма. Гражданам также советуют не посещать лес, а в случае обнаружения пожара сообщать в службу спасения.