Куйвашев рассказал об условиях начала учебного года в школах во время пандемии

Свердловчане задали вопрос о возможности проведения учебного года в онлайн-формате. Губернатор пояснил, что для учебных заведений будут закуплены необходимые средства для обеспечения безопасности учеников и педагогов. На это из бюджета области выделят 750 млн рублей. Для школ закупят бесконтактные дозаторы для обработки рук, обеззараживающие лампы. В процессе обсуждения находится вопрос о закупке рециркуляторов для школьных автобусов.

На сегодняшний день сложно сказать наверняка, в каком режиме мы начнем новый учебный год. Это решение целиком и полностью зависит от эпидемиологической обстановки, написал Куйвашев.

По словам главы региона, конец учебного года показал, что учителя, родители и дети успешно справились с дистанционным обучением.