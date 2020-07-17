«Пусть ваши сердца горят!»: в Нижнем Тагиле торжественно поздравили металлургов

В самом начале мероприятия лучших работников ЕВРАЗ НТМК наградили почетными знаками предприятия за добросовестный труд, профессионализм, успешное выполнение производственных задач, а также большой вклад в развитие комбината.

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев поздравил коллег и рассказал, что в ближайшее время на предприятии начнет работать доменная печь.

Вместе с председателем первичной профсоюзной организации предприятия Владимиром Радаевым он вручил металлургам медали Министерства промышленности и торговли «Трудовая доблесть».

Кроме того, с поздравлением обратился первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Пусть ваши сердца горят так, как горит раскаленный металл. Счастья и добра вашим семьям и вашим коллегам! сказал Горячкин.

После завершения поздравительных речей прошло возложение цветов к памятнику металлургам.