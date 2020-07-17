«Пусть ваши сердца горят!»: в Нижнем Тагиле торжественно поздравили металлургов
Сегодня, 17 июля, у подножия Лисьей горы прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню металлурга. В нем приняли участие сотрудники ЕВРАЗ НТМК, а также представители администрации города, пишет «Тагильский рабочий».
В самом начале мероприятия лучших работников ЕВРАЗ НТМК наградили почетными знаками предприятия за добросовестный труд, профессионализм, успешное выполнение производственных задач, а также большой вклад в развитие комбината.
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев поздравил коллег и рассказал, что в ближайшее время на предприятии начнет работать доменная печь.
Вместе с председателем первичной профсоюзной организации предприятия Владимиром Радаевым он вручил металлургам медали Министерства промышленности и торговли «Трудовая доблесть».
Кроме того, с поздравлением обратился первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.
Пусть ваши сердца горят так, как горит раскаленный металл. Счастья и добра вашим семьям и вашим коллегам! сказал Горячкин.
После завершения поздравительных речей прошло возложение цветов к памятнику металлургам.
Напомним, в честь празднования Дня металлурга в течение недели в Нижнем Тагиле проходят праздничные мероприятия. Завтра в 23.00 в центре города состоится праздничный салют.