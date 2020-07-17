Специалисты рассказали о незаконных комиссиях банков

Банки в России до сих пор взимают с клиентов комиссии, которые могут идти вразрез с действующим законодательством. По данным Центробанка, за прошлый год доходы с комиссий за услуги возросли на 302 миллиарда рублей. Самая крупная статья доходов - это комиссия за переводы и расчетно-кассовые услуги.
Как сообщает News.ru, комиссия со стороны банка за выдачу справок противоречит статье 10 ФЗ “О потребительском кредите”. По этому закону клиент банка имеет право один раз в месяц получать информацию о размере задолженности, датах платежей и пр. совершенно бесплатно.
Также у специалистов вызывает вопрос и комиссия за операции по снятию и внесению наличных на счет через кассы банка. Эксперты говорят, что законно облагаться комиссией снятие средств может только в том случае, если это предусмотрено договором. Само по себе внесение средств на счет не является отдельной услугой, так как средства зачисляются на уже открытый счет.
Кроме того, банк не имеет права списывать средства за обслуживание счета клиента, если это также не отражено в договоре. Специалисты также предупреждают, что клиент банка может оспорить комиссию за необоснованно списанный платеж. Сегодня такой вид комиссии существует у ряда банков.