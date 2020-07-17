Специалисты рассказали о незаконных комиссиях банков

Как сообщает News.ru, комиссия со стороны банка за выдачу справок противоречит статье 10 ФЗ “О потребительском кредите”. По этому закону клиент банка имеет право один раз в месяц получать информацию о размере задолженности, датах платежей и пр. совершенно бесплатно.

Также у специалистов вызывает вопрос и комиссия за операции по снятию и внесению наличных на счет через кассы банка. Эксперты говорят, что законно облагаться комиссией снятие средств может только в том случае, если это предусмотрено договором. Само по себе внесение средств на счет не является отдельной услугой, так как средства зачисляются на уже открытый счет.