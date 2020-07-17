Свердловчанин поймал 190 рыб и теперь ему грозит крупный штраф
Жителю поселка Малышева грозит крупный штраф за незаконную охоту на рыб в период нереста, когда делать это запрещено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Сообщается, что в ходе рейдового мероприятия, направленного на задержание нарушителей правил охоты, был задержан мужчина, выловивший восемь килограммов рыбы на акватории Рефтинского водохранилища.
Мужчина расставил сети в период нереста, однако был осведомлен, что такой вид рыбалки запрещен в данный период.
Затем ранним утром следующего дня преступник снял сети, вынув из нее рыбу, упаковал ее в мешки, после чего поставил их у берега, где был замечен сотрудниками органов охраны правопорядка. У мужчины изъяли лодку, сети и 190 незаконно выловленных рыб.
Суд мужчине может назначить наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест на полгода.
Напомним, ранее за подобное преступление под суд попал пожилой житель Ревды.