Свердловчанин поймал 190 рыб и теперь ему грозит крупный штраф

Сообщается, что в ходе рейдового мероприятия, направленного на задержание нарушителей правил охоты, был задержан мужчина, выловивший восемь килограммов рыбы на акватории Рефтинского водохранилища.

Мужчина расставил сети в период нереста, однако был осведомлен, что такой вид рыбалки запрещен в данный период.

Затем ранним утром следующего дня преступник снял сети, вынув из нее рыбу, упаковал ее в мешки, после чего поставил их у берега, где был замечен сотрудниками органов охраны правопорядка. У мужчины изъяли лодку, сети и 190 незаконно выловленных рыб.

Суд мужчине может назначить наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест на полгода.