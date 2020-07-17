Свердловчанин создал бот, сообщающий о заболевших COVID-19 по конкретному адресу

Александр Берсенёв создал бот для себя, затем поделился ссылкой с друзьями. К 16 июля им воспользовались 16,2 тысячи человек.

Бот нужно найти в Telegram, аккаунт называется @ekb_covid_bot. Для того чтобы получить информацию, необходимо ввести интересующий адрес и город (Тагил улица дом). Бот пришлет ответ, содержащий информацию с адресами домов и числе больных в них.

Данные основаны на данных Роспотребнадзора. Разработчик сумел найти данные, по которым строится карта ведомства. Сделал он это с помощью режима разработчика у браузера.