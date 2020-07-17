Свердловчанин создал бот, сообщающий о заболевших COVID-19 по конкретному адресу
Сегодня, 20:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловчанин создал Telegram-бота, с помощью которого можно узнать есть ли зараженные коронавирусом по определённому адресу, пишет 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Александр Берсенёв создал бот для себя, затем поделился ссылкой с друзьями. К 16 июля им воспользовались 16,2 тысячи человек.
Бот нужно найти в Telegram, аккаунт называется @ekb_covid_bot. Для того чтобы получить информацию, необходимо ввести интересующий адрес и город (Тагил улица дом). Бот пришлет ответ, содержащий информацию с адресами домов и числе больных в них.
Данные основаны на данных Роспотребнадзора. Разработчик сумел найти данные, по которым строится карта ведомства. Сделал он это с помощью режима разработчика у браузера.
Они представляют из себя набор точек, где каждая точка — один случай. Я настроил скачивание каждый час на одном из своих серверов, рассказал Александр.
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