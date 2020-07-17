Свердловские власти хотят разрешить возобновить работу частным детским садам

Речь идет о центрах по присмотру и уходу за детьми. Ранее возобновить работу в режиме дежурных групп разрешили только муниципальным дошкольным образовательным организациям.

Отмечается, что в настоящее время, по новым санитарным правилам, отрыть детские сады невозможно без согласования с Роспотребнадзором.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что в министерстве пришли к выводу о необходимости аудита, который обеспечил бы безопасность пребывания детей в группах присмотра и ухода.

Также вопрос об открытии частных детских садов в ближайшие дни должны рассмотреть на совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.