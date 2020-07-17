Свердловские власти хотят разрешить возобновить работу частным детским садам
Вопрос открытия частных детских садов без образовательной лицензии обсудили накануне на совещании у вице-губернатора Свердловской области Павла Креков, сообщает E1.RU.
Речь идет о центрах по присмотру и уходу за детьми. Ранее возобновить работу в режиме дежурных групп разрешили только муниципальным дошкольным образовательным организациям.
Отмечается, что в настоящее время, по новым санитарным правилам, отрыть детские сады невозможно без согласования с Роспотребнадзором.
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что в министерстве пришли к выводу о необходимости аудита, который обеспечил бы безопасность пребывания детей в группах присмотра и ухода.
Также вопрос об открытии частных детских садов в ближайшие дни должны рассмотреть на совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, в Свердловской области муниципальные детские сады работают в режиме дежурный групп.