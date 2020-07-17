Уголовное дело в отношении Ефремова направлено в прокуратуру
Сегодня, 19:35ОбществоФото: скриншот видео с YouTube-канала «Гражданин поэт».
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Уголовное дело Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, передано в прокуратуру, сообщает ТАСС.
Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого дело отправят в суд.
Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. При этом актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.
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