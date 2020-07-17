В Екатеринбурге к концу года появится современная клиника экспериментальных животных

Корпус охраны здоровья строится в квадрате улиц Московской, Ленина, Репина и Попова. Все работы проводятся проектировщиком — «Атомстройкомплексом».

Здесь планируется проводить исследования в области молекулярной биологии, генетики, токсикологии и профилактической медицины.

По словам директора Екатеринбургского центра охраны здоровья рабочих Марины Сутунковой, это позволит создавать новые методики определения вредных веществ в воздухе рабочих зон. Возможно также будет проведение диагностики иммунного статуса человека, а также определение переносимости разного рода химических аллергенов и лекарственных препаратов.

Отмечается, что главной особенностью здания является новая клиника экспериментальных животных. Планируется, что в нем будут размещены помещения для запуска ингаляционных камер и компьютеризированной беговой дорожки для крыс.