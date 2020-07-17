В Екатеринбурге закрыли парк на Шарташе за нарушение «ковидных» правил безопасности

Причиной стало невыполнение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий. В частности, была разрешена аренда беседок, при этом соблюдение мер защиты не обеспечивалось.

Как сообщили в ведомстве, люди на территории парка находились без средств специальной защиты, а также не соблюдали социальную дистанцию, что является нарушением Указа губернатора.

Директору организации было вручено постановление о том, что возбуждено исполнительное производство, а также предупреждение, что судебный акт, согласно статье 315 УК РФ, должен быть исполнен.