В Екатеринбурге закрыли парк на Шарташе за нарушение «ковидных» правил безопасности
Сегодня, 13:01ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы приостановили деятельность парка отдыха на Шарташе «Место встречи» на 20 суток по решению суда, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Причиной стало невыполнение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий. В частности, была разрешена аренда беседок, при этом соблюдение мер защиты не обеспечивалось.
Как сообщили в ведомстве, люди на территории парка находились без средств специальной защиты, а также не соблюдали социальную дистанцию, что является нарушением Указа губернатора.
Директору организации было вручено постановление о том, что возбуждено исполнительное производство, а также предупреждение, что судебный акт, согласно статье 315 УК РФ, должен быть исполнен.
В результате деятельность парка была приостановлена, а вход в него — опечатан.
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