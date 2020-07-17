В Каменске-Уральском пройдут чемпионат и первенство области по мотокроссу
Сегодня, 14:53ОбществоФото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского
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Чемпионат и первенство Свердловской области, а также чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу пройдут 18–19 июля и будут приурочены к празднованию Дня города Каменска-Уральского, сообщает «Областная газета».
Мотокросс традиционно проводится в День города не первый год, и этот сезон начнется соревнованиями именно в Каменске-Уральском. Сейчас же спортсмены набирают форму, готовятся к ответственным для себя стартам.
Ожидается зрелищность и напряженность соревнований, поскольку в них будут участвовать «сильнейшие участники в каждом классе мотоциклов».
Напомним, в День города Нижнего Тагила также проходят соревнования в данном виде спорта. Зрелище привлекает сотни горожан.
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