В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на три дня перекроют улицу Ильича

Так, на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Бажова будет закрыто движение автотранспорта с 20 по 23 июля 2020 года.

Согласно постановлению, МУП «Горэнерго-НТ» должно разместить предупреждающие дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.