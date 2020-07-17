В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на три дня перекроют улицу Ильича
Сегодня, 09:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы будет перекрыта часть дороги на улице Ильича. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Так, на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Бажова будет закрыто движение автотранспорта с 20 по 23 июля 2020 года.
Согласно постановлению, МУП «Горэнерго-НТ» должно разместить предупреждающие дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.
Ранее теплотрассы ремонтировали на улице Чернышевского от улицы Металлургов до улицы Гвардейская, проспекте Мира на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова и улице Гвардейской на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова.
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