В Нижнем Тагиле к сентябрю планируется завершить реконструкцию дворов на Вые
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Тагиле в 2020 году реконструируют двор для 17 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что ремонт территории в микрорайоне ВМЗ, которая объединяет восемь домов по улицам Верхняя Черепанова и Выйская, выполнен наполовину.
По словам представителя подрядной организации, реконструирующей двор, на текущий момент установлены новые опоры наружного освещения и монтированы уличные светильники, а также рабочие заасфальтировали около двух третьих проездов и тротуаров.
Продолжаются работы по переносу труб теплотрассы, установке бортовых камней, оборудованию парковочных мест озеленению.
Проектом предусмотрены места досуга и отдыха: будет оборудовано девять детских и спортивных площадок, приспособленных для маломобильных групп населения. Строители обещают сдать объекты в эксплуатацию в сентябре.
Напомним, помимо дворов на ВМЗ, в Ленинском районе Нижнего Тагилп реконструируются дворы в микрорайоне Лебяжка.