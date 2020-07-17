В Нижнем Тагиле к сентябрю планируется завершить реконструкцию дворов на Вые

Отмечается, что ремонт территории в микрорайоне ВМЗ, которая объединяет восемь домов по улицам Верхняя Черепанова и Выйская, выполнен наполовину.

По словам представителя подрядной организации, реконструирующей двор, на текущий момент установлены новые опоры наружного освещения и монтированы уличные светильники, а также рабочие заасфальтировали около двух третьих проездов и тротуаров.

Продолжаются работы по переносу труб теплотрассы, установке бортовых камней, оборудованию парковочных мест озеленению.

Проектом предусмотрены места досуга и отдыха: будет оборудовано девять детских и спортивных площадок, приспособленных для маломобильных групп населения. Строители обещают сдать объекты в эксплуатацию в сентябре.