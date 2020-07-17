В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зафиксировали 23 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 23 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе был выявлен 301 случай COVID-19, 23 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 884 тагильчан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 17 285 новых случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба на десятое июля, свердловским медики вылечили 11 273 пациентов, 336 из которых — за последние сутки.
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