В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зафиксировали 23 новых случая заболевания COVID-19

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе был выявлен 301 случай COVID-19, 23 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 884 тагильчан.