В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 6 406 человек
Сегодня, 12:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки с 14 по 15 июля в России было подтверждено 6 406 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших инфекцией составляет 759 203 человек, из них вылечились 539 373 пациента.
За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 7 681 человек.
Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 186 человек. Всего от инфекции скончались 12 123 человек.
Согласно информации Роспотребнадзора, за сутки проведено 311 тысяч тестов на выявление инфекции, а также под наблюдением врачей остаются более 271 тысячи россиян.
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