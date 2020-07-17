В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 6 406 человек

Общее число заболевших инфекцией составляет 759 203 человек, из них вылечились 539 373 пациента.

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 7 681 человек.

Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 186 человек. Всего от инфекции скончались 12 123 человек.