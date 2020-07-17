В Свердловской области второй день подряд подтверждают более 300 случаев COVID-19
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки был зарегистрирован 301 новый случай инфицирования COVID-19.
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 17 285 случаев COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 185 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 11 273 пациентов, 356 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 828 пациентов. 187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 156 человек в реанимации, в том числе 74 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, вчера заболеваемость достигла 349 человек, что по мнению вице губернатора региона Павла Крекова, является следствием массового скопления свердловчан в местах отдыха из-за аномальной жары.