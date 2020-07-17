В Свердловской области второй день подряд подтверждают более 300 случаев COVID-19

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 17 285 случаев COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 185 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 11 273 пациентов, 356 из которых — за последние сутки.

На данный момент в стационарах находятся 828 пациентов. 187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 156 человек в реанимации, в том числе 74 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.