В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 10 тысяч человек

Накануне вечером на площади у Храма на Крови прошла ночная Божественная литургия, во главе которой были митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

После того, как литургия была завершена, верующие начали молитвенное шествие по маршруту, которым в 1918 году были провезены погибшие члены семьи императора. На сегодняшний день это центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировка, а также поселок Шувакиш.

Шествие возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Группы помощи Православной службы, а также добровольцы сопровождали крестный ход и оказывали паломникам различную помощь.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса все мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности с целью недопущения распространения инфекции — соблюдается масочный режим, дезинфицируются руки, у каждого участника была измерена температура. Добровольцы также напоминают о том, что необходимо соблюдать дистанцию.

На протяжении всего маршрута волонтеры раздавали бутылки с водой, а сестры милосердия при необходимости оказывали первую помощь.

Около шести часов утра колонна дошла до монастыря во имя святых на Ганиной яме. Паломников и духовенство встречали колокольным звоном.