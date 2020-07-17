ВКонтакте тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»

Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом.

Планируется, что система сможет замечать в роликах грубые жесты — например, если кто-то показывает средний палец, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником. Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук.

«Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Среди ключевых особенностей сервиса — AR-эффекты и управление съёмкой с помощью жестов, что открывает совершенно новые возможности для создания контента и взаимодействия со зрителями.