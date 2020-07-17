Впервые в истории в Екатеринбурге прошло два царских крестных хода

Отец Сергий заявил, что хочет, чтобы Россия оказалась в царствие небесном, а россияне были счастливы и могли ходить в церковь без масок, имели право на образование и медпомощь.

Он признался всем собравшимся в любви, а также заявил, что готов отдать жизнь за людей.

Да, я косноязычен, я плохо говорю. Но за каждого из вас, за каждого ребенка в вашей семье, отдам свою жизнь, заявил он.

Он предложил разделить участь руководству страны и церкви. Также он спросил у прихожан, верят ли они, что власти страны и церкви действительно готовы отдать жизнь за своих людей.

Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят? спросил он.

Спев несколько песен вместе с монахинями отец Сергий пригласил всех на обед.