Впервые в истории в Екатеринбурге прошло два царских крестных хода
В Екатеринбурге впервые за всю историю состоялось два царских крестных хода. Первый официальный проводила епархия, а второй — альтернативный состоялся в Среднеуральском женском монастыре. Главой последнего стал скандальный схиигумен Сергий, пишет Ура.ру.
Отец Сергий заявил, что хочет, чтобы Россия оказалась в царствие небесном, а россияне были счастливы и могли ходить в церковь без масок, имели право на образование и медпомощь.
Он признался всем собравшимся в любви, а также заявил, что готов отдать жизнь за людей.
Да, я косноязычен, я плохо говорю. Но за каждого из вас, за каждого ребенка в вашей семье, отдам свою жизнь, заявил он.
Он предложил разделить участь руководству страны и церкви. Также он спросил у прихожан, верят ли они, что власти страны и церкви действительно готовы отдать жизнь за своих людей.
Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят? спросил он.
Спев несколько песен вместе с монахинями отец Сергий пригласил всех на обед.
Напомним, скандальный схиигумен был лишен сана после того, как в своих проповедях, размещенных на YouTube, он призывал не верить в коронавирус и выходить на улицы. До того, как было вынесено решение суда, священнику запретили проповедовать, но он ослушался. Более того, над ним прошел один мирской суд, в результате которого Сергию был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.