Аптеки «Оптифарм» и «Юнифарм» получили иски от прокуратуры Нижнего Тагила

Аптеки «Оптифарм» и «Юнифарм» получили иски от прокуратуры Нижнего Тагила
Аптеки «Оптифарм» и «Юнифарм» получили иски от прокуратуры Нижнего Тагила
Сегодня, 16:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Исковые заявления к ООО «Юнифарм» и ООО «Оптифарм» подала в Арбитражный суд Свердловской области прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила.

Прокуратура требует привлечь организации к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» (часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ).

Из картотеки суда следует, что предварительное заседание Арбитражного суда с представителями «Юнифарм» запланировано на 28 июля, а с представителями «Оптифарм» на 13 августа. Оба заседания пройдут в Екатеринбурге.

Сетям аптек предлагается представить мотивированный отзыв с приложением доказательств его заблаговременного направления (вручения) другой стороне и документы, подтверждение свои доводы.

Напомним, в середине марта 65 миллионов рублей штрафов назначило УФАС фармацевтическим компаниям свердловского депутата за сговор на госзакупках. Ранее организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. Однако решение суда было обжаловано.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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