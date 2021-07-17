Аптеки «Оптифарм» и «Юнифарм» получили иски от прокуратуры Нижнего Тагила

Прокуратура требует привлечь организации к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» (часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ).
Из картотеки суда следует, что предварительное заседание Арбитражного суда с представителями «Юнифарм» запланировано на 28 июля, а с представителями «Оптифарм» на 13 августа. Оба заседания пройдут в Екатеринбурге.
Сетям аптек предлагается представить мотивированный отзыв с приложением доказательств его заблаговременного направления (вручения) другой стороне и документы, подтверждение свои доводы.
Напомним, в середине марта 65 миллионов рублей штрафов назначило УФАС фармацевтическим компаниям свердловского депутата за сговор на госзакупках. Ранее организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. Однако решение суда было обжаловано.