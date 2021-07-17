Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска с нерешенными проблемами города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал папку с нерешенными проблемами Первоуральска главе города. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Куйвашев посетил Первоуральск с рабочим визитом. Он прогулялся по Первоуральску, обсудив с местными жителями городские проблемы — ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах. Он отметил, что в местной больнице также имеются проблемы. В частности наблюдается нехватка врачей и медицинского оборудования. В связи с этим губернатор дал поручение министру здравоохранения региона Андрею Карлову поручение, обеспечить городскую больницу томографом и ангиографом. Папку с остальными проблемами Евгений Куйвашев вручил лично в руки мэру Игорю Кабцу. Напомним, ранее губернатор посетил Каменск-Уральский, где также обсуждались городские проблемы. Свыше 200 обращений поступило Куйвашеву за три дня от жителей Каменска-Уральского

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter