Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска с нерешенными проблемами города

Куйвашев посетил Первоуральск с рабочим визитом. Он прогулялся по Первоуральску, обсудив с местными жителями городские проблемы — ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах.
Он отметил, что в местной больнице также имеются проблемы. В частности наблюдается нехватка врачей и медицинского оборудования. В связи с этим губернатор дал поручение министру здравоохранения региона Андрею Карлову поручение, обеспечить городскую больницу томографом и ангиографом.
Папку с остальными проблемами Евгений Куйвашев вручил лично в руки мэру Игорю Кабцу.
Напомним, ранее губернатор посетил Каменск-Уральский, где также обсуждались городские проблемы.