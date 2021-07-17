Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска с нерешенными проблемами города

Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска с нерешенными проблемами города
Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска с нерешенными проблемами города
Сегодня, 18:41ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал папку с нерешенными проблемами Первоуральска главе города. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Куйвашев посетил Первоуральск с рабочим визитом. Он прогулялся по Первоуральску, обсудив с местными жителями городские проблемы — ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах.

Он отметил, что в местной больнице также имеются проблемы. В частности наблюдается нехватка врачей и медицинского оборудования. В связи с этим губернатор дал поручение министру здравоохранения региона Андрею Карлову поручение, обеспечить городскую больницу томографом и ангиографом.

Папку с остальными проблемами Евгений Куйвашев вручил лично в руки мэру Игорю Кабцу.

Напомним, ранее губернатор посетил Каменск-Уральский, где также обсуждались городские проблемы.

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