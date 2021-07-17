На тысячи божьих коровок на Черноморском побережье пожаловались тагильчане

Жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие божьих коровок на юге России. Насекомыми облеплено все на улице, а через окна и двери они проникают также в помещения.

Тагильчанка Мария поделились с TagilCity.ru информацией о нашествии божьих коровок в Анапе, где отдыхала с семьей. Насекомые в большом количестве доставляют определенные неудобства, когда ими облеплены все доступные поверхности, а также когда садятся на людей и кусаются. В своих комментариях Мария указала, что в центре Анапы все чисто, сильно от нашествия пострадали Джемете и Витязево и прислала видео из Джемете в Instagram. Мы сегодня сначала им радовались, а потом уже удивлялись их количеству и наглости, вдоль набережной их много полегло. В Крыму такая же ситуация. Они реально достали, кусаются еще,делятся впечатления в комментариях к видео очевидцы нашествия божьих коровок. Божьи коровки облепляют сумки, шорты, атакуют детей, кусают очень больно, как наше комарье, делятся впечатлениями отдыхающие. Напомним, жители Екатеринбурга и Сысерти пожаловались на летающих тараканов, которые также проникают через окна и двери в квартиры. Уральский биолог Павел Рудоискатель допускает, что рост численности этих насекомых произошел из-за жаркой погоды, установившейся на Среднем Урале. На нашествие летающих тараканов пожаловались свердловчане

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