На тысячи божьих коровок на Черноморском побережье пожаловались тагильчане

На тысячи божьих коровок на Черноморском побережье пожаловались тагильчане
На тысячи божьих коровок на Черноморском побережье пожаловались тагильчане
Сегодня, 12:48ОбществоФото: Скриншот видео mikhailvinogradoff в Instagram
Жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие божьих коровок на юге России. Насекомыми облеплено все на улице, а через окна и двери они проникают также в помещения.

Тагильчанка Мария поделились с TagilCity.ru информацией о нашествии божьих коровок в Анапе, где отдыхала с семьей. Насекомые в большом количестве доставляют определенные неудобства, когда ими облеплены все доступные поверхности, а также когда садятся на людей и кусаются. В своих комментариях Мария указала, что в центре Анапы все чисто, сильно от нашествия пострадали Джемете и Витязево и прислала видео из Джемете в Instagram.

Мы сегодня сначала им радовались, а потом уже удивлялись их количеству и наглости, вдоль набережной их много полегло. В Крыму такая же ситуация. Они реально достали, кусаются еще,делятся впечатления в комментариях к видео очевидцы нашествия божьих коровок.

Божьи коровки облепляют сумки, шорты, атакуют детей, кусают очень больно, как наше комарье, делятся впечатлениями отдыхающие.

Напомним, жители Екатеринбурга и Сысерти пожаловались на летающих тараканов, которые также проникают через окна и двери в квартиры. Уральский биолог Павел Рудоискатель допускает, что рост численности этих насекомых произошел из-за жаркой погоды, установившейся на Среднем Урале.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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