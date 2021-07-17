Назначение на УВЗ и очередь на вакцинацию. Итоги дня в Свердловской области

Один из бизнесменов — Руслан Соколов рассказал подробности нападения на него и еще одного бизнесмена в Сысерти. Двое бизнесменов в Екатеринбурге узнали, что на них готовится покушение. Они за несколько часов до происшествия сообщили об этом в полицию. В назначенное время к их коттеджу пришла группа спортсменов с битами и пистолетами.