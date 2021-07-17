Назначение на УВЗ и очередь на вакцинацию. Итоги дня в Свердловской области

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле новое назначение. Андрей Копытов, который ранее работал начальником отдела кадров, покинул свой пост. В пресс-службе предприятия заявили, что он сделал это по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Теперь на его место назначена Юлия Трубицына. Она ранее занимала должность начальника отдела социальной работы предприятия.
В Свердловской области продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. На данный момент в очереди на прививку находятся 50 тысяч человек. Все они записались через Госуслуги или городские поликлиники. При звонках в поликлиники уральцам предлагается записаться на прививку на следующий месяц, а в некоторых учреждениях — на сентябрь 2021 года.
Один из бизнесменов — Руслан Соколов рассказал подробности нападения на него и еще одного бизнесмена в Сысерти. Двое бизнесменов в Екатеринбурге узнали, что на них готовится покушение. Они за несколько часов до происшествия сообщили об этом в полицию. В назначенное время к их коттеджу пришла группа спортсменов с битами и пистолетами.
У 33-летней екатеринбурженки Анны Шехеревой, которая обвиняется в сожжении бездомного молодого человека, осталась дочь. Кроме того, у нее были проблемы с алкоголем. Об этом рассказала соседка девушки. Соседи рассказывают, что странностей за ней не замечали.