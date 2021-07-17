Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале

Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале
Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники одной из птицефабрик на Урале вынуждены сдавать ПЦР-тесты, чтобы выйти на работу. Руководство предприятия обязало их сдавать ПЦР-тесты за свой счет.

Работодатели одной из уральский птицефабрик обязали своих сотрудников проверяться на коронавирус после отпуска или длительного отсутствия, сообщает Е1. Сдавать ПЦР-тесты их заставляют за свой счет.

Нам приказали сдавать ПЦР-тесты после отпуска два раза за свой счет. У нас сотрудник один был в отпуске в с начала июля на две недели, отпускные получил в размере 14 тысяч рублей. Чтобы ему на работу выйти, нужно на анализы потратить 4 тысячи рублей,пожаловался читатель Е1.

На птицефабрике корреспонденту E1 ответили же, что не заставляют персонал оплачивать анализы из своего кармана. Расходы будут компенсированы. Необходимость сдавать ПЦР-тесты, чтобы выйти на работу, там объяснили спецификой производства.

Напомним, студенты УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии. Во время поселения в общежитии студенты должны предоставить сертификат, выданный на портале Госуслуг.

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