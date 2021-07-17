Учредитель СК «Урал Инжиниринг» привлечен к ответственности из-за банкротства

Учредитель СК «Урал Инжиниринг» привлечен к ответственности из-за банкротства
Учредитель СК «Урал Инжиниринг» привлечен к ответственности из-за банкротства
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Арбитражный суд Свердловской области привлек к административной ответственности учредителя ООО СК «Урал Инжиниринг» Григория Питеркина. Заявление подала прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила.

Прокуратура провела проверку по обращению конкурсного управляющего ООО «Урал Инжиниринг» Изиляева Вячеслава. Он заявил, что Питеркин нарушает законодательство о банкротстве. Это нашло свое подтверждение в дальнейшем.

Суд установил, что тагильчанин, являясь единоличным руководителем юридического лица, не выполнил возложенную законом публично-правовую обязанность. Он в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего не передал бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы.

Из картотеки суда следует, что Григорий Питеркин был привлечен к административной ответственности по статье «Неправомерные действия при банкротстве» (часть 4 статьи 14.13). Ему назначено наказание в виде предупреждения.

ООО «Урал Инжиниринг» занималось реконструкцией цирка и строительством школы №100 в Нижнем Тагиле. В 2019 году сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии на территории строящейся школы задержали 12 иностранцев в связи с нарушением миграционного законодательства России. Спустя несколько месяцев еще 30 нелегалов были обнаружены на месте строительства.

Также в 2019 году был проведен конкурс на определение подрядчика по благоустройству Шарташского лесопарка. Исполнителем стало ООО «Урал Инжиниринг», однако контракт был расторгнут из-за того, что работы не выполнялись в установленные сроки.

Напомним, «Урал Инжиниринг» отказался заключать договор на продолжение строительства домов в ЖК «Тимирязевский», которое начало «СУ-1»

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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