Учредитель СК «Урал Инжиниринг» привлечен к ответственности из-за банкротства

Прокуратура провела проверку по обращению конкурсного управляющего ООО «Урал Инжиниринг» Изиляева Вячеслава. Он заявил, что Питеркин нарушает законодательство о банкротстве. Это нашло свое подтверждение в дальнейшем.
Суд установил, что тагильчанин, являясь единоличным руководителем юридического лица, не выполнил возложенную законом публично-правовую обязанность. Он в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего не передал бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы.
Из картотеки суда следует, что Григорий Питеркин был привлечен к административной ответственности по статье «Неправомерные действия при банкротстве» (часть 4 статьи 14.13). Ему назначено наказание в виде предупреждения.
ООО «Урал Инжиниринг» занималось реконструкцией цирка и строительством школы №100 в Нижнем Тагиле. В 2019 году сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии на территории строящейся школы задержали 12 иностранцев в связи с нарушением миграционного законодательства России. Спустя несколько месяцев еще 30 нелегалов были обнаружены на месте строительства.
Также в 2019 году был проведен конкурс на определение подрядчика по благоустройству Шарташского лесопарка. Исполнителем стало ООО «Урал Инжиниринг», однако контракт был расторгнут из-за того, что работы не выполнялись в установленные сроки.
Напомним, «Урал Инжиниринг» отказался заключать договор на продолжение строительства домов в ЖК «Тимирязевский», которое начало «СУ-1»