Учредитель СК «Урал Инжиниринг» привлечен к ответственности из-за банкротства

ООО «Урал Инжиниринг» занималось реконструкцией цирка и строительством школы №100 в Нижнем Тагиле. В 2019 году сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии на территории строящейся школы задержали 12 иностранцев в связи с нарушением миграционного законодательства России. Спустя несколько месяцев еще 30 нелегалов были обнаружены на месте строительства.