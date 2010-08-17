Аномальная жара становится нормой
17 августа 2010, 07:53ОбществоОльга
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Периоды аномальной жары в России в будущем будут повторяться, так как это следствие изменения климата, считает советник президента РФ по вопросам изменения климата, президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий.
Как эксперт сообщил журналистам в понедельник, в пользу этой версии говорит и доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, и данные Росгидромета. В документах этих организаций волны тепла, которые наблюдаются этим летом в Центральной России, являются одним из признаков глобального потепления, сообщает NEWSru.com.
По мнению советника президента, зимой также не стоит исключать аномального понижения температуры. Однако Александр Бедрицкий уточнил, что максимально точный прогноз можно сделать не более чем на две недели.
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