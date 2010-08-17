Аномальная жара становится нормой

Как эксперт сообщил журналистам в понедельник, в пользу этой версии говорит и доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, и данные Росгидромета. В документах этих организаций волны тепла, которые наблюдаются этим летом в Центральной России, являются одним из признаков глобального потепления, сообщает NEWSru.com.