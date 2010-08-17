Авиация МЧС продолжает тушить огонь в Висимском заповеднике

Всего по "Висимскому государственному природному биосферному заповеднику" 16 августа Ил-76 сделал 5 сбросов воды, а Ми-8 - 22 сброса. А вот пожар в другом заповеднике - Денежкин камень, продолжавшийся больше месяца, наконец, удалось локализовать.