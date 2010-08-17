Авиация МЧС продолжает тушить огонь в Висимском заповеднике
17 августа 2010, 17:27ОбществоОльга
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По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня самолет ИЛ-76 и вертолет МИ-8 снова сбрасывают воду на очаги возгораний. Вчера за день они обрушили на огонь 276 тонн воды.
Всего по "Висимскому государственному природному биосферному заповеднику" 16 августа Ил-76 сделал 5 сбросов воды, а Ми-8 - 22 сброса. А вот пожар в другом заповеднике - Денежкин камень, продолжавшийся больше месяца, наконец, удалось локализовать.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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