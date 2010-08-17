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Большую часть детей-сирот планируют устроить в приемные семьи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Большую часть детей-сирот планируют устроить в приемные семьи

17 августа 2010, 16:50ОбществоОльга
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