Большую часть детей-сирот планируют устроить в приемные семьи

Областные власти планируют, что в ближайшие три года 85% сирот должны быть устроены в приемные семьи. По данным губернатора Александра Мишарина, сейчас без попечения родителей в Свердловской области остаются более 20-ти тысяч детей. На сегодня приемным родителям переданы 70% из них.