Большую часть детей-сирот планируют устроить в приемные семьи
17 августа 2010, 16:50ОбществоОльга
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Новая областная программа запускается на Среднем Урале – она посвящена поддержке детей-сирот.
Областные власти планируют, что в ближайшие три года 85% сирот должны быть устроены в приемные семьи. По данным губернатора Александра Мишарина, сейчас без попечения родителей в Свердловской области остаются более 20-ти тысяч детей. На сегодня приемным родителям переданы 70% из них.
При этом каждый год число сирот вырастает на пол-процента – это больше, чем в среднем по России, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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