Число криминальных посягательств на сотрудников и имущество железной дороги возросло
17 августа 2010, 17:08ОбществоОльга
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С начала года в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД зафиксировано 104 случая вмешательства в работу железной дороги - на 38 больше, чем в прошлом году.
В том числе зарегистрировано 35 случаев повреждения железнодорожных путей и устройств сигнализации, централизации и блокировки, 20 случаев хищения с вагонов деталей и грузов, 10 краж со взломом и актов вандализма с повреждением зданий и сооружений, принадлежащих железной дороге. За хищения задержано 193 человека, 14 уже осуждено.
Кроме того, в этом году совершено 2 нападения на железнодорожников во время работы. В прошлом году подобного не было.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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