Число криминальных посягательств на сотрудников и имущество железной дороги возросло

В том числе зарегистрировано 35 случаев повреждения железнодорожных путей и устройств сигнализации, централизации и блокировки, 20 случаев хищения с вагонов деталей и грузов, 10 краж со взломом и актов вандализма с повреждением зданий и сооружений, принадлежащих железной дороге. За хищения задержано 193 человека, 14 уже осуждено.