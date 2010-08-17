Чтобы победить жестокость, нужно объединиться

На семинарах слушателей обучат, как на ранних стадиях выявить случаи жестокого обращения с детьми, какую помощь оказать, как работать с семьями, в которых зафиксированы случаи насилия и т.д. Главная цель этого обучения - выработать единый алгоритм действий различных служб города, согласовать их работу между собой.