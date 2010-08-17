Чтобы победить жестокость, нужно объединиться
В Нижнем Тагиле прошло первое занятие из целой серии обучающих семинаров для специалистов городских служб.
Несколько десятков медиков, соцработников, сотрудников правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций узнают о современных методиках помощи детям, пострадавшим от насилия.
На семинарах слушателей обучат, как на ранних стадиях выявить случаи жестокого обращения с детьми, какую помощь оказать, как работать с семьями, в которых зафиксированы случаи насилия и т.д. Главная цель этого обучения - выработать единый алгоритм действий различных служб города, согласовать их работу между собой.
Занятия организованы в рамках реализации в городе социального проекта "Вместе защитим", куратором которого является Центр семейной терапии и консультирования при содействии всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
© Виктория Мельникова