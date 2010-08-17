Lada Granta. Шпионское ФОТО

Напомним, что эта модель будет представлять собой упрощенную версиюKalina и будет стоить около 230 000 – 250 000 руб. за базовуюкомплектацию (как только Granta появится на рынке, то выпуск седанаKalina, скорее всего, будет прекращен, что позволит не создаватьвнутризаводскую конкуренцию среди моделей).

Но вообще Lada Granta должна заменить собой не только седан Kalina, но и более простые Samara и заднеприводную «классику».Помимо Granta Волжский автозавод обещает представить в Москве свою версию универсала на платформе Renault Logan, которая будет иметь оригинальную «морду» и логотип Lada. Этот автомобиль появится в продаже весной 2012 года. Кроме того, тольяттинцы покажут Lada Priora CNG – этот автомобиль может ездить не только на бензине, но и на природном газе.