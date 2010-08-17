Много коротких отпусков лучше одного длинного
17 августа 2010, 16:46ОбществоОльга
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Психологи считают, что люди, которые используют свои отпускные по очереди, а не за один раз, чувствуют себя счастливее.
По мнению американских профессоров, у людей, предпочитающих короткие, но частые перерывы в работе, остается больше счастливых воспоминаний, чем у тех, кто отдыхал долго, но лишь раз в году.
Кроме того, во время длинного отпуска удовольствие людей ослабевает, поскольку они привыкают к такому празднику жизни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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