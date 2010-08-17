Памятник жертвам политических репрессий все-таки должен появиться в Нижнем Тагиле

Отдельные части будущего монумента сделаны еще несколько лет назад. Насколько сохранились бетонные и металлические конструкции, сейчас предстоит выяснить специальной комиссии. Только после этого можно будет решить, можно ли использовать их, либо придется дорабатывать проект с учетом дополнительных вложений, отметили в пресс-службе администрации города.

Тогда же будет окончательно решено, где именно появится памятник жертвам политических репрессий. Сейчас рассматриваются несколько площадок, но самой перспективной специалисты считают "Курган памяти" в Дзержинском районе.

Ответы на эти вопросы должны быть даны в течение двух месяцев – такой срок дала мэр Валентина Исаева. Она считает, что необходимо закладывать средства на возведение памятника уже на следующий год. "Нельзя не поставить этот памятник, ведь город построен на костях ссыльных", - отметила Валентина Исаева.