Первую партию гуманитарного груза от тагильчан погорельцам Вижая доставили накануне
17 августа 2010, 17:19ОбществоОльга
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Накануне в Вижай отправилась первая машина с гуманитарным грузом для погорельцев. Вторая пойдет 20-го августа.
Нижнетагильское отделение всероссийского добровольного пожарного общества объявило сбор гуманитарной помощи для погорельцев поселка Вижай. За несколько дней многие тагильчане приняли участие в сборе гуманитарной помощи для людей, переживших трагедию. Причем помогают и люди в возрасте и молодежь, сообщает нижнетагильское отделение ВДПО.
Все тагильчане, желающие помочь, могут приносить одежду, обувь, кухонную утварь, постельные принадлежности и продукты питания длительного хранения в нижнетагильское отделение ВДПО по адресу Карла Маркса, 5. Все детали можно уточнить по телефону 24-68-22.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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