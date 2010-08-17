Первую партию гуманитарного груза от тагильчан погорельцам Вижая доставили накануне

Нижнетагильское отделение всероссийского добровольного пожарного общества объявило сбор гуманитарной помощи для погорельцев поселка Вижай. За несколько дней многие тагильчане приняли участие в сборе гуманитарной помощи для людей, переживших трагедию. Причем помогают и люди в возрасте и молодежь, сообщает нижнетагильское отделение ВДПО.