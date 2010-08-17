По Свердловской области прошел атмосферный фронт
17 августа 2010, 16:42ОбществоОльга
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17 августа через территорию Свердловской области прошел атмосферный фронт, сообщает Свердловский Гидрометцентр. Он вызвал небольшие осадки, кое-где порывистый ветер до 16 метров в секунду.
Вслед за фронтом на Средний Урал поступил прохладный воздух. В ближайшие дни будет преобладать значительная облачность, местами пройдут дожди. На юге области до 23°, а вот на севере холодно: ночью +2,+6°, днем 11-16°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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