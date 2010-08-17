Пользователей ICQ атакует новый вирус Snatch

Любители"аськи" получают от уже зараженных пользователей из своегоконтакт-листа приглашение скачать файл Snatch.exe. Вирус опасен тем, чтоумеет маскироваться под "живого" собеседника — например, на вопрос "Чтоты мне такое прислал, это вирус?" он отвечает "Нет, глянь", а на фразу"Уйди, бот" реагирует ответом "Сам ты бот".