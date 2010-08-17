Пользователей ICQ атакует новый вирус Snatch
17 августа 2010, 11:03ОбществоСергей Демидов
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Пользователи ICQ пожаловались на новый вирус, который распространяется через популярную службу обмена сообщениями.
Любители"аськи" получают от уже зараженных пользователей из своегоконтакт-листа приглашение скачать файл Snatch.exe. Вирус опасен тем, чтоумеет маскироваться под "живого" собеседника — например, на вопрос "Чтоты мне такое прислал, это вирус?" он отвечает "Нет, глянь", а на фразу"Уйди, бот" реагирует ответом "Сам ты бот".
Если пользовательподдается на уговоры робота и скачивает файл, Snatch крадет логин ипароль от мессенджера и рассылает приглашения людям из контакт-листа. Попредварительным данным, жертвами вредоносной программы уже сталинесколько тысяч человек.
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