Путин: правительство не допустит роста цен на жилье
Такое заявление премьер сделал на совещании по вопросам развития жилищного строительства.
Глава российского правительства заявил, что власти не допустят резкого роста цен на жилье. Он подчеркнул, что задача правительства — в течение четырех лет добиться, чтобы минимум четверть российских семей смогла позволить себе ипотеку.
"Наша задача — в течение четырех лет добиться, чтобы уже не менее 25% российских семей могли себе позволить вложить в жилье средства материнского капитала, свои накопления, взять дешевый ипотечный кредит, без риска столкнуться со скачками цен, жилищными пирамидами или недобросовестными застройщиками. Сейчас, напомню, эта цифра составляет 17%. Нужно за четыре года хотя бы увеличить ее до 25", - цитирует премьера 66.ru.
Чиновников на местах Путин призвал актуализировать региональные программы развития жилищного строительства. По словам премьера, обновленные программы нужно утвердить до 1 января 2011 года.