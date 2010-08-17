Путин: правительство не допустит роста цен на жилье

Глава российского правительства заявил, что власти не допустят резкого роста цен на жилье. Он подчеркнул, что задача правительства — в течение четырех лет добиться, чтобы минимум четверть российских семей смогла позволить себе ипотеку.

"Наша задача — в течение четырех лет добиться, чтобы уже не менее 25% российских семей могли себе позволить вложить в жилье средства материнского капитала, свои накопления, взять дешевый ипотечный кредит, без риска столкнуться со скачками цен, жилищными пирамидами или недобросовестными застройщиками. Сейчас, напомню, эта цифра составляет 17%. Нужно за четыре года хотя бы увеличить ее до 25", - цитирует премьера 66.ru.